Cruce peatonal de carretera a Rioverde es de riesgo

El cruce peatonal sobre la carretera Rioverde se ha convertido en un punto de alto riesgo para los transeúntes, quienes de manera imprudente atraviesan esta vialidad por los carriles centrales.

Vecinos de la zona y usuarios frecuentes han manifestado su preocupación ante esta práctica constante, ya que aseguran que diariamente se observa a jóvenes, adultos mayores e incluso padres de familia con niños cruzar por esta vía rápida, exponiéndose a un grave peligro.

Advierten que el riesgo no solo afecta a los peatones, sino también a los automovilistas, quienes en muchas ocasiones no logran frenar a tiempo debido a la velocidad a la que circulan. Señalan que, en repetidas ocasiones, las personas cruzan sin la debida precaución, aumentando la probabilidad de ser atropelladas.

Asimismo, indicaron que otro factor que agrava la situación es la falta de infraestructura adecuada que garantice un cruce seguro, ya que los puentes peatonales suelen encontrarse a gran distancia, lo que desincentiva su uso.

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Esta problemática afecta a quienes necesitan atravesar la carretera para dirigirse a sus centros de trabajo, escuelas u otras actividades cotidianas.

A lo largo del día, es común observar a personas cruzar entre vehículos en movimiento, arriesgando su integridad. La situación se intensifica durante las horas pico, cuando el flujo vehicular incrementa considerablemente, elevando el peligro de accidentes.