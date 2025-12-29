Cuestiona C.O. "bromas" por parte de funcionarios

En el marco del Día de los Santos Inocentes, el vocero y fundador de la organización civil Ciudadanos Observando, Guadalupe González Covarrubias, cuestionó el uso de "bromas" por parte de funcionarios públicos, al advertir que este tipo de actos sólo profundizan la desconfianza ciudadana hacia los diputados locales, particularmente cuando provienen de representantes que arrastran un historial de poca credibilidad.

El señalamiento se dio tras la polémica generada por la diputada local y dirigente estatal del PRI, Sara Rocha Medina, quien difundió en redes sociales que había ganado una camioneta durante una posada encabezada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, para después negar el hecho y asegurar que se trató de una broma anticipada por la conmemoración del 28 de diciembre.

González Covarrubias sostuvo que estas acciones evidencian una desconexión entre la clase política y la percepción social, pues parten de la idea de que la ciudadanía puede creer versiones poco creíbles. Añadió que existió evidencia visible de las camionetas exhibidas durante el evento, incluso con moños, lo que reforzó la percepción de que sí habría un sorteo.

Señaló además que el diputado federal Óscar Bautista fue mencionado como otro de los ganadores y, al no presentar el hecho como una broma ni hacer publicaciones posteriores al respecto, no enfrentó cuestionamientos ni polémica pública.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Por su parte, Rocha Medina afirmó que cada 28 de diciembre acostumbra realizar publicaciones con tono humorístico y que quienes creyeron el contenido "se adelantaron a la fecha". Pese a haber estado presente en el lugar donde se colocaron vehículos durante el evento, aseguró desconocer si existió una rifa de camionetas y señaló que los obsequios entregados fueron de menor valor, como arcones con botellas y

otros artículos.

La legisladora reconoció que la reacción en redes sociales fue negativa, aunque defendió el uso del humor y aseguró que no recibió llamados de atención por parte de su partido ni de autoridades estatales. En tanto, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona emitió un mensaje en el que calificó como "chismes" versiones difundidas sobre el evento, en una referencia indirecta a la polémica que desató la publicación.