Cultivos de frijol ya se perdieron en Salinas

Miles de hectáreas de cultivos de frijol a lo largo de todo el Altiplano ya están perdidas, nunca llovió y pronto llegarán los fríos, advirtió el agricultor Marcial Rodríguez, exfuncionario agrario municipal de Salinas de Hidalgo.

Dijo que hasta este 8 de octubre no había lluvias en las zonas agrícolas de temporal, y este año se perdieron miles de toneladas de cultivos de frijol, una zona donde predomina el Pinto Saltillo y otras variedades comerciales.

Explicó que, si bien hasta ahora no ha llovido, también es fecha que no llegan las heladas, y sin embargo para la época del año ya es demasiado tarde para sembrar frijol de temporal.

Comentó que no hay ningún lugar en el que hubiera llovido en el municipio de Salinas y tampoco hay reporte en la zona de Villa de Ramos y Santo Domingo.

Explicó que solo hay zonas de unos pequeños espacios de cultivo, pero se trata de riego, y ellos podrían haber levantado cosechas a tiempo. Sin embargo, la mayor parte del Altiplano depende de las lluvias, y a lo largo de todo 2023, no hubo la humedad necesaria para trabajar con las tierras y sembrar el frijol.

Meses antes, el exdiputado Francisco Páez Galván y el líder de agricultores Luis Roberto Castillo Téllez, ya se habían referido a que el Altiplano era zona de una sequía que no se había visto desde mediados del siglo 20, y ambos coincidían en que en todo el Altiplano había decenas de miles de hectáreas de cultivo de frijol de temporal que no recibían humedad, porque las lluvias no llegaban y para finales de septiembre sería catastrófico si no se presentaban las precipitaciones.