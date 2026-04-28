Cultura de adopción de animales mantiene desarraigo en México

La regidora del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Maritza Jenith Vázquez Pérez, señaló que pese a los esfuerzos institucionales y ciudadanos, la adopción de animales aún no está plenamente arraigada como una práctica cultural en México, lo que limita el número de perros y gatos que logran encontrar un hogar. Tras la reciente sesión de la Comisión Permanente de Gestión, Bienestar y Protección Animal, informó que actualmente el Centro Integral para el Bienestar Animal (CIBA) mantiene bajo resguardo a 73 animales. Aunque las campañas de adopción son permanentes, adelantó que se trabaja en nuevas estrategias para incentivar la participación ciudadana, mediante actividades que permitan a las personas convivir con los animales y generar vínculos que faciliten su adopción.