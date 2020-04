Da SLP mal ejemplo nacional en medio de la pandemia: Rangel

"Ahora somos ejemplo nacional de lo que no se debe de hacer (...) No entendemos, no llega la consciencia hacia los potosinos", reclamó Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa).

Este domingo por la noche durante la conferencia vespertina, la Secretaría de Salud federal reportó que la entidad potosina es uno de los estados que menos ha disminuido la inmovilidad en espacios públicos con un porcentaje de -48 por ciento.

Previo a divulgar el reporte diario en la conferencia de prensa, lamentó que el nulo decremento se traducirá en los próximos días y semanas un crecimiento exponencial, tanto de casos positivos como de fallecimientos.

La funcionaria estatal reiteró que la fase III implica el aumento exponencial de contagios de virus SARS-Cov-2, propagación local o comunitaria, así como una posible saturación del sistema de salud. Será muy complicado ubicar el origen de los contagios y poner control.