Datos del fiscal en comparecencia no son reales, asegura Guajardo

Con una calificación reprobatoria evaluó el diputado local Rubén Guajardo Barrera al fiscal General del Estado, Federico Garza Herrera, quien compareció al Congreso del Estado para responder acerca de las irregularidades que permean en el ámbito de seguridad en el territorio potosino, además consideró que fue una falta de respeto ofrecer cifras incorrectas sobre la incidencia delictiva y de procuración de justicia.

Consideró que quedaron asuntos pendientes por contestar en este encuentro con los diputados locales, ya que muchos de los asuntos expuestos no fueron contestados, como es el caso de los delitos electorales que no han sido investigados y que desde diversas trincheras han sido señalados.

El presidente de la Comisión de Justicia del Poder Legislativo puso un cinco de calificación al funcionario, pues aseguró no pudo resolver muchas de las dudas que tienen los legisladores, además de que hace referencias que distan de las estadísticas oficiales que los propios organismos nacionales tienen en sus páginas oficiales.

"No, el fiscal trae datos, dice que una denuncia se atiende en siete minutos, eso no es cierto, yo he sido testigo de que no es así, tardan hasta hora y media, los datos que le están dando a él no son reales; sobre los delitos electorales no supo responder, lo que se me hace muy grave porque debe tener información de lo que ocurrió durante el año pasado. No salimos con un buen sabor de boca".

Por su parte, el legislador panista argumentó que en el caso del Congreso del Estado están dispuestos a coadyuvar con la autoridad, si es necesario un incremento en el presupuesto para la procuración de justicia se puede atender, sentándose con el ejecutivo y las comisiones correspondientes del legislativo para que el tema presupuestario no sea una constante en la atención del fenómeno delictivo y la expedición de la justicia.