LONDRES (AP) — Kevin De Bruyne no sabe si jugará el Mundial de Clubes pues teme lesionarse antes de dejar el Manchester City.

El contrato del centrocampista belga termina al final de la temporada y se convertirá en agente libre.

Sin embargo, existe la posibilidad de que firme una extensión a corto plazo que le permitiría jugar en el recién ampliado Mundial de Clubes en junio y julio.

"Creo que de alguna manera tengo que cuidarme porque si me lesiono en el Mundial de Clubes, ¿qué voy a hacer? Nadie va a cuidarme en ese momento", indicó De Bruyne. "Así que hay una gran posibilidad de que probablemente no lo juegue, pero no lo sé, tal vez sí".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De Bruyne dejará el City después de diez años y 14 trofeos, ya que el club de la Liga Premier decidió no ofrecerle un nuevo contrato.

A sus 33 años está considerando sus opciones, pero reconoció que hay incertidumbre sobre si el City quiere que sea parte de su equipo para el Mundial de Clubes en Estados Unidos.

Con dos partidos por jugar esta temporada, dijo que tenía que considerar qué es lo mejor para su propia carrera mientras se prepara para su próximo movimiento.

"Tengo que cuidar de mi familia. Tengo tres hijos, mi esposa, no es un proceso fácil en este momento", manifestó.

Debido a que ahora el Mundial de Clubes se realiza durante el verano llevó a la FIFA a introducir una ventana de transferencia a corto plazo para permitir que los jugadores cuyos contratos expiran el 30 de junio se trasladen a clubes que participan en el torneo. También permite a jugadores como De Bruyne firmar acuerdos a corto plazo únicamente para participar antes de moverse como agentes libres.

Pero eso conlleva el riesgo de sufrir una lesión grave que pondría en peligro una futura transferencia.

Si no juega en el Mundial de Clubes, De Bruyne se irá con las manos vacías después de la derrota en la final de la Copa FA el sábado ante el Crystal Palace.

El City también cedió el título de la Liga Premier esta temporada después de ganar un récord de cuatro consecutivos.

"Este año simplemente no ha ido como queríamos. Tienes que aceptarlo. Tienes que seguir adelante, trabajar duro y volver a intentarlo. Está bien", añadió. "Esto no cambia nada de lo que ha pasado en los últimos diez años".

De Bruyne dijo que aún no ha decidido cuál será su próximo movimiento y si buscaría unirse a otro equipo de la Liga Premier.