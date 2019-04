De Segam hay oficina, no titular: Coparmex

De momento lo único que ha quedado en evidencia con los incendios registrados en la zona Media y en la Huasteca potosina es que en San Luis Potosí no existe una autoridad en materia ambiental, afirmó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Jaime Chalita Zarur.

Rechazó que de momento se desconoce si hubo repercusión económica, sin embargo, lamentó que sí se estén resintiendo las secuelas ambientales.

"Las personas que viven por ahí cerca descuidan sus actividades económicas para tratar de salvar su patrimonio y sus vidas. Es muy importante la prevención, el mayor impacto es el ecológico, pero como en San Luis Potosí no tenemos ninguna autoridad ecológica que se preocupe por el aire que se respira, tenemos que inventar algo y recurrir a que se genere la autoridad. Existe la oficina, pero no la persona que la representa, o si la tenemos es como si no la tuviéramos", manifestó en referencia al desempeño de la titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), Yvett Salazar Torres.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana hizo un llamado al personal de la Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental para que coadyuven en la generación de programas de prevención y políticas publicas adecuadas que permitan evitar cualquier contingencia ecológica.

"La autoridad que no sé cuál es ha pasado desapercibida tres años cuatro meses que es lo que lleva la autoridad estatal", manifestó.