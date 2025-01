Debe tener dientes el SEA: Rocha M.

Será necesario que el Congreso del Estado trabaje en una iniciativa para dar dientes al Sistema Estatal Anticorrupción, con el fin de que sus decisiones tengan efectos vinculatorios y se ejerza un sistema de sanciones, advirtió la diputada local Sara Rocha Medina.

Cuestionada acerca de que el Sistema Estatal Anticorrupción carece de dientes para aplicar un esquema sancionador de las corruptelas, porque ni siquiera en la ley está configurado para ejercer tal función, como ocurre por ejemplo con los organismos electorales que sí pueden establecer las condiciones para hacer efectivas multas o cualesquiera otras penalidades, Sara Rocha explicó que se tiene que trabajar de fondo en una reforma legal.

“Si el Sistema Estatal Anticorrupción no tiene cómo ejecutar las sanciones, no va a hacerlo nunca, y por ello no camina, y entonces tendríamos que elaborar una iniciativa, y trabajaremos para darle las armas con las que puedan trabajar y no se excusen en que no pueden hacer nada”.

Exfuncionarios del Sistema Estatal Anticorrupción han renunciado por ineficacia en el esquema y en las herramientas de sanciones.