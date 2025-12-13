Deberá "Ley Gobernadora" armonizar con reforma federal

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, llamó a no adelantar los tiempos electorales ante la discusión en el Congreso del Estado, de una reforma que propone que la próxima gubernatura sea exclusiva para mujeres.

Dijo que, por ahora, no considera que esta iniciativa esté dirigida en su contra, pero insistió en que aún falta conocer el contenido de la reforma federal antes de emitir una opinión definitiva.

Galindo señaló que una eventual armonización con la legislación nacional, podría modificar el rumbo del debate local. "Todavía falta tiempo, habrá que ver. Yo me esperaría la reforma federal; incluso esa puede acabar en tribunales o en la Suprema Corte", comentó.

El alcalde consideró que el Congreso local, podría estar legislando de manera anticipada: "A lo mejor, sí debería esperar la reforma federal, porque inevitablemente habrá otro capítulo legislativo cuando se apruebe allá".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Galindo reiteró que su atención está puesta en que el Congreso apruebe la ley de ingresos municipal tal como fue presentada. Subrayó que se trata de un documento "moderado", sin incrementos que no correspondan a ajustes inflacionarios.

Explicó que la propuesta plantea ingresos por alrededor de 3 mil 650 millones de pesos, ligeramente superior a la autorizada el año pasado, y que las correcciones permitirán "defender mejor lo que viene" en materia financiera.

Según el alcalde, los recursos proyectados serán clave para sostener servicios como agua, recolección de basura y alumbrado público, además de impulsar la rehabilitación vial. Aseguró que su objetivo es "acabar con los baches en 2026", lo que dependerá de la suficiencia presupuestal.

En todo momento, insistió en no distraerse con el escenario político: "Soy alcalde de la ciudad y estoy concentrado en no perder el foco de mi ciudad".