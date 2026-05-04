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Declaran 26 de agosto"Día del Huapango Potosino"

Por Ana Paula Vázquez

Mayo 04, 2026 03:00 a.m.
A

El Congreso del Estado sumó una nueva declaratoria simbólica: aprobó que el 26 de agosto sea el "Día del Huapango Potosino", bajo el argumento de reconocer una de las expresiones culturales más representativas de la región Huasteca.

La propuesta, presentada por la diputada Brisseire Sánchez López, plantea que el huapango es más que música, sino que es identidad, memoria colectiva y cohesión social en San Luis Potosí. Sin embargo, este género ya había sido reconocido desde 2011 como patrimonio cultural inmaterial excepcional de los potosinos mediante un decreto administrativo.

En el sustento, el dictamen retoma la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural aprobada en 1972 por la UNESCO, como base para justificar la conservación y promoción de elementos considerados emblemáticos de las comunidades.

El documento también define al patrimonio cultural como el conjunto de bienes materiales e inmateriales ligados a la identidad social, donde la música ocupa un papel central. En ese contexto, el huapango es presentado como una expresión que articula tradiciones, entorno, condiciones sociales y formas de vida.

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Además, se destaca que este género mantiene presencia en toda la región huasteca —desde Tamaulipas hasta Puebla—, lo que refuerza su relevancia cultural. Con la declaratoria, la legisladora señaló que también se reconoce a quienes lo interpretan, al considerarlos portadores de una de las expresiones más arraigadas del estado.

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