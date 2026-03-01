Declive de Carranza es multifactorial: Implan

El titular del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí (Implan), Javier Ernesto Flores Navarro, afirmó que la ciclovía de la avenida Venustiano Carranza no puede considerarse como la principal responsable del decrecimiento económico y comercial en la zona, al señalar que existen múltiples factores que han impactado la dinámica de la vialidad en los últimos años.

Explicó que la ciclovía de Carranza representa apenas tres kilómetros de un total de 131 contemplados dentro del plan maestro de ciclomovilidad, y que se trata del tramo "más politizado" del proyecto. Sin embargo, sostuvo que atribuirle de manera exclusiva la baja en ventas es simplificar un problema complejo. Entre los factores que mencionó se encuentran las obras previas realizadas en la zona, los efectos de la pandemia, que modificaron hábitos de consumo, y la falta de actualización comercial frente a un nuevo contexto económico.

Flores Navarro reconoció que la infraestructura ciclista pudo haber tenido algún impacto, pero subrayó que el mercado obliga a procesos de adaptación. En ese sentido, comparó la situación con ajustes que muchos propietarios realizaron tras la pandemia para evitar pérdidas mayores.

Afirmó que Carranza mantiene su carácter como una zona tradicional y con potencial, por lo que las estrategias deben enfocarse en su reactivación integral.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Como parte de esa visión, adelantó que está por concluirse la actualización del plan del Centro Histórico, con el que se buscará incentivar el regreso de vivienda a la zona. "Donde hay vivienda hay comercio", señaló, al destacar que la recuperación de habitantes puede detonar nuevamente la actividad económica. Añadió que el alcalde mantiene diálogo con las distintas partes involucradas para encontrar un punto de acuerdo, al tiempo que reiteró la necesidad de seguir apostando por modelos de movilidad no motorizada dentro del desarrollo urbano de la ciudad.