Decomisa la GCE 53 armas y casi 2 mil cartuchos
En el primer bimestre del 2026, la Guardia Civil Estatal (GCE), logró el aseguramiento de 53 armas de fuego, 111 cargadores y mil 983 cartuchos útiles, reveló Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Con el desmantelamiento de los arsenales, consideró que se genera un efecto multiplicador positivo, pues decrece la incidencia delictiva relacionada con el uso de armas de fuego, como son los homicidios dolosos.
Especificó que la GCE únicamente cumple con los aseguramientos, pues el seguimiento, la procedencia y la obtención del armamento corre por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
"Si bien es cierto, no tenemos una retroalimentación para seguir combatiendo estas portaciones de arma, pero creo que nosotros hacemos bastante trabajo de prevención al asegurarlas y ponerlas a disposición", exteriorizó.
Complementó que el mes pasado, la corporación estatal detuvo a 975 personas por su presunta participación en hechos delictivos y se decomisó 48.653 kilogramos de marihuana, 3, 358.32 gramos de cristal y 58.1 gramos de cocaína.
El año pasado, de los 187 carpetas de investigación de asesinatos por homicidio doloso y feminicidio, en 134 de ellos los victimarios utilizaron armas de fuego, es decir, el 72 por ciento, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
