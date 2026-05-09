Defiende JGTS trabajo de Martínez Acosta
Luego de la manifestación de taxistas donde anunciaron protestas semanales para exigir la destitución de Araceli Martínez Acosta, secretaria de Comunicaciones y Transportes, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, dijo que la funcionaria estatal está firme en el cargo porque ha realizado un "buen trabajo".
Exteriorizó que, si bien desde el estado se privilegia el diálogo como método primario de solución de conflictos, en caso de que haya más acciones que afecten a terceros, existen medidas administrativas o penales que se pueden aplicar.
"Insisto, al entrar en debate de este tipo implicaría una división entre el estado y los concesionarios, y no queremos eso, porque al final del día ellos son parte de la cara del estado", comentó.
El funcionario estatal subrayó que el Gobierno del Estado tiene las puertas abiertas para los conductores y los concesionarios, por ello, los exhortó a buscar comunicación efectiva para llegar a un acuerdo y evitar futuras manifestaciones.
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Consideró que realizar tales movilizaciones generan una mala imagen frente a la ciudadanía, pues impactan en la movilidad de cientos de automovilistas.
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