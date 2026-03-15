Definen potosinos sus destinos vacacionales

Con la proximidad de la Semana Santa, los potosinos ya comienzan a definir sus destinos vacacionales, y los más solicitados este año son Puerto Vallarta, Ixtapa y la Huasteca Potosina, según informó la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) en San Luis Potosí.

Daniela Alejandra Alonso Barrón, presidenta de AMAV, explicó que los paquetes más demandados incluyen transporte de ida y vuelta, hospedaje y servicios todo incluido, con el objetivo de ofrecer comodidad y confianza a los viajeros. "Contamos con paquetes armados que incluyen actividades en el hotel y noches de estancia en la Huasteca Potosina, ideales para quienes buscan un descanso cercano y seguro", indicó.

Las playas de Vallarta e Ixtapa continúan siendo atractivos tradicionales para los potosinos, mientras que la Huasteca Potosina se consolida como una opción de naturaleza y aventura, con paquetes de tres noches que permiten recorrer la región sin prisas.

Alonso Barrón destacó que la planificación anticipada es clave, ya que la alta demanda durante esta temporada puede limitar la disponibilidad de los paquetes promocionales. "Buscamos que las familias disfruten sus vacaciones con tranquilidad y con la garantía de agencias confiables", agregó.

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Con esta oferta, la AMAV busca incentivar tanto el turismo local como el nacional, destacando la variedad de opciones que los potosinos prefieren para sus vacaciones de Semana Santa.