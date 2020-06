Deja el Interapas peligrosos hoyos

Dos registros abiertos de más de dos metros de ancho y más de un metro de profundidad se detectaron en la avenida Morales-Saucito a la altura de las vías en el lado poniente de dicha vía.

Hortencia Ramírez habitante del sector informó que desde hace varias semanas personal de Interapas acudió a la zona a realizar una reparación en el punto en donde se encuentran los agujeros, sin embargo, "olvidaron" tapar dicha reparación y aunque procedieron a colocar señalética en la zona, con el paso de las semanas esta fue removida del lugar lo que genera un riesgo latente para los ciclistas y chóferes de unidades motoras que circulan por la zona.

"Necesitamos que nos vengan a reparar esto, es mucho riesgo, incluso hasta para peatones que circulen por aquí distraídos, no queremos que existan accidentes fatales", manifestóla vecina.

Xóchitl Ramírez, quien también vive por el lugar manifestó. "El problema de que dejen estos agujeros aquí no es solamente que la gente caiga, si no también que la gente use estos hoyancos como basureros lo que podría ser atractivo para fauna nociva", señaló la ciudadana.

Las inconformes pidieron a la autoridad hacer su labor y cubrir los peligrosos agujeros a la brevedad.