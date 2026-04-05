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Deja recorrido por bares 4 clausuras

La práctica ha ido sumando seguidores con los años

Por Rolando Morales

Abril 05, 2026 03:00 a.m.
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Deja recorrido por bares 4 clausuras

La tradicional ruta de los "siete bares", realizada el pasado jueves como parte de las actividades del Festival San Luis en Primavera, derivó en la clausura de hasta cuatro establecimientos ante el riesgo de que la situación se saliera de control.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos explicó que, si bien esta práctica tiene un valor turístico por tratarse de un recorrido por algunos de los bares más antiguos de la ciudad, en esta ocasión comenzó a generar condiciones que ponían en riesgo a otros asistentes.

De acuerdo con el edil, fue el propio director de Comercio quien le consultó sobre cómo proceder ante el incremento en la afluencia y el ambiente que se estaba generando. La indicación fue priorizar el orden y evitar cualquier escenario de violencia o desbordamiento. Bajo ese criterio, se determinó intervenir y proceder con las clausuras.

Galindo Ceballos señaló que la medida fue preventiva y que no generó mayores conflictos, al tiempo que permitió contener una situación que, de no atenderse, pudo escalar en una de las noches con mayor concentración de personas en el centro de la ciudad.

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El alcalde insistió en que la intención no es frenar este tipo de actividades, que forman parte de la identidad y atractivo del festival, sino garantizar que se desarrollen en condiciones seguras. En ese sentido, consideró que la decisión de cerrar temporalmente algunos establecimientos fue la opción más adecuada frente al riesgo detectado.

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