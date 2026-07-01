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Dejan los partidos de fut 40 toneladas de basura

Por Rolando Morales

Julio 01, 2026 03:00 a.m.
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Dejan los partidos de fut 40 toneladas de basura
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      Los festejos organizados con motivo de los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial han generado cerca de 40 toneladas de residuos adicionales en la capital potosina, informó el titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jaime Mendieta Rivera.

      El funcionario recordó que durante el encuentro anterior ante República Checa se recolectaron aproximadamente 15 toneladas de residuos en la Plaza del Carmen, mientras que en el Centro Histórico se levantan en promedio ocho toneladas por partido, lo que ha permitido estimar una acumulación cercana a las 40 toneladas derivadas de los festejos mundialistas, independientemente de la basura generada por la recolección domiciliaria y el vaciado habitual de papeleras.

      Mendieta Rivera explicó que para atender esta demanda se implementan operativos especiales de limpieza con barrido mecánico y manual, además de cuadrillas que trabajan durante la madrugada para garantizar que los espacios públicos queden completamente limpios al día siguiente. 

      El director señaló que la mayor parte de los residuos recolectados corresponde a botellas de plástico, latas y otros desechos sólidos urbanos. Indicó que los materiales reciclables, como PET, cartón, tapas y aluminio, son incorporados a los programas municipales de reciclaje o canalizados a organizaciones, mientras que el resto es trasladado al sitio de disposición final.

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      Asimismo, destacó que durante las celebraciones no se han registrado daños a la infraestructura destinada a la recolección de basura ni problemas en la red de drenaje, ya que los residuos permanecen expuestos por periodos menores a cinco horas.

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