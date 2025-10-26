Delgado Sam es director suplente de Derecho

Tras quedar acéfala tras la renuncia de Germán Pedroza Gaitán, la Facultad de Derecho de la UASLP ya nombró a un director suplente, el catedrático Jesús Delgado Sam, quien será el encargado de administrar el proceso mediante el que se elegirá al próximo titular de la facultad para que complete el resto del periodo 2024-2028.

Está previsto que su cargo dure hasta que arranque el proceso para elegir a un director interino que complete el periodo que dejó pendiente Pedroza Gaitán

Éste dejó el cargo tras el escándalo de la violación en las instalaciones de la Facultad, mientras que, por esa misma causa, la Rectoría despidió a otros funcionarios, entre ellos el secretario técnico del Consejo Técnico Consultivo de la Facultad, lo que atascaba todo intento de nombrar un nuevo director.

Esto debido a que ese funcionario es el facultado para convocar a dicho cuerpo colegiado.

La Rectoría asignó esa función a la catedrática Georgina González Cázares.

Ya con el nombramiento, la secretaria técnica pudo convocar al CTC para activar el procedimiento establecido en el artículo 85 del Estatuto Orgánico de la UASLP, que marca que ante la ausencia de un director, éste puede ser suplido por el integrante del Consejo Técnico que sea designado, previo acuerdo con la Rectoría de la UASLP.

La norma marca que si la suplencia tarda más de dos meses, el director será suplido por quien designe el Consejo Directivo, para el interinato o la sustitución definitiva. Pedroza Gaitán fue reelecto en su cargo hasta 2028. El lapso es de dos años y 7 meses.

La designación del Consejo Técnico recayó en Delgado Sam, decisión que está a la espera de ser validada por el rector.

En tanto, la UASLP prevé que la sesión extraordinaria para discutir y emitir la convocatoria a la elección extraordinaria de la dirección de la Facultad de Derecho, se realice entre el lunes y el martes de la próxima semana.