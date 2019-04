Demanda la Canaco sancionar opacidad en servicios de salud

"Si la persona que está al frente de la Secretaría de Salud no está dando información o no la puede dar como ella dice, que de un argumento real", pidió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Alejandro Pérez Rodríguez.

Tras darse a conocer que desde enero de 2018, la dependencia incumple la obligación de publicar en la PET, la mayoría de la información financiera argumentando "problemas en la emisión de reportes", señaló que en este tipo de casos, sí sería viable que se aplicará una sanción a la titular de la dependencia, pues consideró lamentable que aún en estos tiempos exista poca transparencia.

"El llamado sería muy especial para la contraloría, para que nos diga exactamente qué es lo que está sucediendo, porque es quien debe de exigir y pedirle transparencia a todos los secretarios incluida la secretaria de Salud".

El presidente de Canaco, señaló que como integrantes del Consejo Ciudadano de Transparencia de San Luis Potosí, se ha pugnado por la transparencia, específicamente con la Secretaría de Salud, porque no hay información y existe opacidad en el tema.

"Con todo lo que trabaja la Secretaría de Salud, no ha habido mucha transparencia, entonces lo que responde no justifica que estén mal las cosas; una de las cosas de las cuales siempre habla el Gobierno del Estado es la transparencia y es lamentable que la Secretaría de Salud no esté cumpliendo con los datos que indiquen que es lo que pasa con los recursos públicos".