Demanda la Canadevi una menor tramitología

En la toma de protesta de la nueva directiva de la Cámara Nacional para el Desarrollo y la Promoción de la Vivienda (Canadevi), el nuevo presidente del organismo empresarial, Luis Fernando Lárraga Escobedo, demandó simplificación administrativa, agilidad administrativa, coordinación interinstitucional y modernización de leyes en la materia.

Luego de la toma de propuesta que corrió a cargo del presidente Nacional de la organización empresarial, Carlos Eduardo Ramírez Capó, Lárraga Escobedo pidió agilizar procesos del sector, ya que es una condición para satisfacer la demanda social.

Añadió que la normatividad debe ser viable y de acuerdo con la capacidad adquisitiva de las familias, la seguridad jurídica, la certeza territorial, la certidumbre jurídica, los trámites y la disponibilidad de agua y energía, que son elementos indispensables para evitar sobre costos.

Presentó un plan de trabajo dirigido en cuatro ejes, el primero de ellos, de regulación responsable para simplificar sin desproteger el interés público; el segundo es la agilidad administrativa para procesos eficientes con plazos claros de y coordinación interinstitucional; el tercer punto es la coordinación interinstitucional para que la cámara sea un puente permanente entre autoridades y sector empresarial y la cuarta es la adecuación normativa, es decir actualizar leyes y reglamentos para alinearlos con la política nacional y con la realidad económica de las y

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

los trabajadores.