Demandan comida en la Secretaría del Bienestar

Se manifestaron en la Secretaría del Bienestar habitantes de diversas colonias de la periferia de la ciudad como Bachoco, Héroes de Chimalhuacán, Olivos, 6 de Junio, Margarita Morán, Urbi, Manuel Serrano, Tierra Blanca, Terremoto y puntos en donde no hay agua ni drenaje. Exigen apoyo alimentario a través de programa de despensas.

Ana Isabel Castro, vecina de colonia precaria señaló que la petición principal es recibir apoyo de despensas, ya que aseguran esos repartos no se entregan a todos debido a que ese beneficio lo entregan con fines electorales.

Dijo que el Covid-19 les quitó su trabajo y los pobres ya no saben si sienten más miedo de morir de hambre o por el coronavirus, ya que viven al día y no cuentan con recursos para comprar sus alimentos.

La mayoría de los habitantes de esas colonias son comerciantes informales, albañiles, empleadas domésticas y obreros, por lo que a muchos de esos operarios se les redujo su salario en un 50 por ciento y en otros casos fueron despedidos al laborar en empresas pequeñas que entraron en crisis y recortaron personal.

Lamentó que esas entregas de despensa no lleguen a los más pobres y que el gobierno federal no atienda las necesidades alimentarias de esas familias.

"La situación es crítica con los niños en casa se come más y ya no sabemos si comprar cubrebocas, gel antibacterial, comida o pipa de agua, ya que la gran mayoría de nuestras colonias no cuentan con drenaje y agua potable", concluyó.