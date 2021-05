Denuncia falta de programas de desarrollo urbano para Centro Histórico

Aunque sigue firme la intención de detonar el desarrollo y repoblar el Centro Histórico de San Luis Potosí, este proyecto sigue estancado y deberá seguir a la espera de que el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) diseñe un proyecto particular para esta importante zona de la ciudad. Julián Ramírez Abella, dirigente local de la Cámara Nacional para el Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), afirmó que los programas de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano recientemente aprobados y publicados, no contemplaron al Centro Histórico, pese a la urgencia de contar con un proyecto que respalde el crecimiento y modernización del primer cuadro de la ciudad.

Explicó que el Implan determinó crear un plan de desarrollo específico para el Centro, "los cuestionamos varias veces porque es un tema que deberíamos estar empujando, el trabajar y repoblar al Centro Histórico porque esto trae muchos beneficios en cuestión de movilidad", acotó.

En este sentido, dijo que de momento este cuadro de la ciudad que es la primera cara del estado, seguirá sin trabajos en pro del desarrollo e infraestructura urbana que tanto se requiere para adecuarse conforme a las necesidades actuales en materia de movilidad y vivienda. Ramírez Abella, puntualizó la relevancia de que se cuente con un programa en el que se incluya el Centro Histórico, pues recordó que se busca devolver el acceso e importancia a esta zona con la detonación de vivienda vertical, entretenimiento, turismo, entre otros. No obstante, insistió en que el primer paso es tener un proyecto para que se dé un crecimiento y desarrollo ordenado.