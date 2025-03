Denuncia Rocha coyotes en el PL

“Hay coyotes que se dedican a cobrar por presentar iniciativas en el Congreso del Estado”, aseguró la diputada local Sara Rocha Medina.

De esta forma abundó en su explicación acerca del proyecto de reformas legales presentado para que los responsables de presentar las iniciativas ciudadanas vayan acompañadas de un determinado número de firmas.

Dijo que hay ciudadanos que buscan que les presenten las iniciativas, y dijo estar en contra de lo que ella consideró que es un abuso.

Sostuvo que ser persona de la vida política de carrera y no a la carrera, y aseguró no estar proponiendo esa iniciativa de ley para que vayamos a un retroceso en San Luis Potosí, aunque no explicó porqué.

Sólo se remitió a decir que San Luis Potosí se ha caracterizado por ser una entidad que propone iniciativas de vanguardia y que así lo ha hecho a través de su historia como en alguna serie de reformas que han cambiado la forma de hacer las cosas en todo México. Aseguró que San Luis Potosí tiene más de 20 años que no destaca por una iniciativa importante.