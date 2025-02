Denuncian a docentes por acoso escolar en Telesecundaria

Madres de familia de la Escuela Telesecundaria “Enrique Almazán”, localizada en fracción La Hormiga, colonia Rivas Guillén Norte, acusaron de presunto acoso escolar a dos docentes de esta institución educativa. La situación se dio a conocer en abril del año pasado ante la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE).

En la denuncia presentada ante el área de Derechos Humanos, la madre de familia relata que su hijo ya no quería asistir a la escuela porque le tenía mucho miedo al profesor Juan N., ya que le gritaba y lo asustaba muchas veces diciéndole que estaba reprobado.

Esta situación ocasionó que su hijo comenzara a aislarse y no tuviera un buen rendimiento académico. Tras percatarse de que el estudiante ya no quería ir a clases, la solución que se le dio fue cambiarlo de salón. En ese año incluso solicitaron la destitución de la directora de la escuela debido a que omitía muchas situaciones dentro de la escuela, entre éstas las conductas de este docente hacia los alumnos, sin embargo, muchas madres de familia, por temor a represalias, no decidieron hablar.

“El profesor ha generado bullying en los alumnos, los hace menos y los trata con desprecio”, expresó una madre de familia quien prefirió mantenerse en el anonimato.

Hace unos días se dio un nuevo caso dentro de la institución, que, de acuerdo con testimonios, el docente dejó salir a los alumnos antes de su hora habitual para que éstos realizaran el aseo del aula. Mientras limpiaban, uno de los estudiantes cayó al suelo lastimándose la muñeca.

Una vez que se dio aviso al profesor, el docente refirió que no era nada y que no exageraran, incluso trató de acomodarle la muñeca, provocándole mayor dolor, por lo que tuvo que ser llevado a la Clínica 50.

Además de este maestro mencionaron que la profesora Silvia N, también se ha dirigido de manera grosera con algunos alumnos. Las madres de familia solicitan la intervención de las autoridades para que destituyan a los docentes.