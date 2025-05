Denuncian abusos y maltrato en asilo de ancianos Santa Sofía

Particulares denunciaron ayer al personal operativo de un asilo de ancianos que, según el testimonio de los quejosos, maltratan a los inquilinos por diferentes vías, e incluso ni siquiera hay dictámenes oficiales que respalden la legal operación del lugar. La Fiscalía General del Estado informó que ya investiga el hecho.

Entre los problemas de la estancia que se denomina Santa Sofía, ubicada en Fray Diego de la Magdalena 855, se encuentran señales abiertas de maltrato, tales como videos en redes sociales, que exhiben a la operadora del asilo zarandeando a una mujer adulta mayor, carecen de personal capacitado para atender a los adultos mayores, no hay geriatras, en vez de especialistas y personal de enfermería, tienen cuidadores que no cuentan con capacitación para atender a los adultos mayores, la alimentación es raquítica y se ve que los propietarios no tienen ni una noción de cómo tratar a los adultos mayores.

“No es posible que haya tráfico de influencias porque ni siquiera protección civil de ninguno de los órdenes de gobierno se da una vuelta porque carecen hasta de extintores, no hay salidas de emergencia, no hay rampas que ayuden a los adultos mayores con discapacidad, hay tráfico de ropa y pañales, muchos familiares llegaron a enojarse porque al llegar en visita sorpresa, encontraban en garras a sus familiares, cuando ellos ya les habían comprado ropa e incluso habían pagado de manera puntual las mensualidades de 15 mil pesos.

El asilo se ubica en la calle Fray Diego de la Magdalena, entre Cuauhtémoc y Estatuto Jurídico, y se encuentra tan desactualizado que la dirección nueva ni siquiera aparece en los portales de internet ni en padrones oficiales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Personas que se presentaron como testigos, explicaron que el asilo era propiedad de un médico de apellido Cedillo, quien llevaba todo su proceso administrativo y la operación del asilo en condiciones regulares, pero cuando cambió de dueños, ahora con una persona de nombre Águeda N., ninguno de los trabajadores contaba con seguro. La nueva dueña tiene título de enfermera pediátrica, no geriátrica.

Dijo que hay otras irregularidades tales como que no cuenta con los permisos de la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ni de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coepris), pero tampoco hay constancia de que se cuente con la anuencia de Protección Civil del Estado.

Agentes Fiscales iniciaron la carpeta de investigación de oficio, tras la noticia criminal sobre supuestos actos violentos en contra de adultos mayores en la capital de San Luis Potosí.