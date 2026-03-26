Denuncian desvío de fondos en la UTSLP

Estudiantes de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP) denunciaron una serie de presuntas irregularidades por parte del rector Iván Uriel Rodríguez Cardona, entre ellas el posible desvío de recursos.

De acuerdo con los inconformes, desde el año pasado la institución solicitó a los alumnos el pago de un seguro de gastos médicos por un monto de 350 pesos; sin embargo, ante la baja respuesta, para este 2026 la cuota fue reducida a 250 pesos.

Señalaron que dicho pago está siendo condicionado por la rectoría como un requisito de seguridad para el alumnado, pese a que afirman el servicio médico ya es cubierto por la propia institución. La fecha límite para realizar el pago es el próximo 30 de marzo.

Ante esta situación, los estudiantes hicieron un llamado a las autoridades educativas para que intervengan y detengan estas prácticas, al considerar que son arbitrarias.

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Indicaron que cada alumno cumple previamente con el pago de inscripción al inicio de cada ciclo escolar y que, en un principio, el seguro fue presentado como opcional, no obligatorio.

Los denunciantes, quienes solicitaron el anonimato, también acusaron que el rector ha buscado obtener recursos de manera irregular. Como antecedente, mencionaron que el año pasado se solicitó a los estudiantes una cooperación de 200 pesos para participar en una rifa, la cual supuestamente tenía como objetivo apoyar a alumnos que acudirían a un evento deportivo en el estado de Durango.

No obstante, aseguraron que dicho viaje no se realizó y tampoco se transparentó el uso del dinero recaudado. Asimismo, señalaron que, aunque se convocó a un equipo de futbol para competir en Nayarit, cada integrante debe cubrir sus propios gastos, por una cantidad de 2 mil pesos que fue lo que se les pidió.