Denuncian vecinos tiradero insalubre en predio de la 21 de marzo

Soledad de G.S.- En un muladar se ha convertido un tramo de la calle Benigno Arriaga en la colonia 21 de marzo, precisamente a la altura del número 118, se encuentra un predio presuntamente utilizado por pepenadores.

Vecinos de la zona, señalan que ya se ha reportado al municipio de Soledad, para que se notifique a los responsables, además de la policía municipal, sin embargo, se ha hecho caso omiso a su denuncia.

Lamentaron que esta zona, además de ser insegura, porque hay personas que se dedican a delinquir y a drogarse, también sea utilizada como tiradero, lo que origina una imagen aún más desfavorable del entorno urbano e insalubre.

Entre los desechos que se observan se encuentran costales, ropa, botellas de plástico, tarimas de madera y escombro que bloquea no solo la parte de la banqueta de esa calle, sino parte del arroyo vehicular.

"Es muy molesto, porque como vecinos pasas por esta calle, no puedes hacer nada, porque no te quieres meter en problemas, hay gente que no se presta al dialogo, lo malo es que perjudican a los demás, y nadie les dice nada ni las autoridades, no respetan a los demás, parece que, si estuviéramos viviendo en terrenos irregulares donde la gente, hace y deshace", manifestaron.