Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Desalojan al Café Canta´o varias horas

Por Iván Edmundo Rodríguez

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
En una aparente diligencia judicial, ayer por la mañana fue desalojado el "Café Canta´o", ubicado en la calle de Independencia, de la zona centro. Más tarde pudieron laborar.

Aunque se desconocen los motivos, el mobiliario que incluyó mesas y sillas fue sacado hacia el exterior y los trabajadores permanecieron algunas horas afuera del lugar, mismo que contaba con presencia de la Guardia Civil Estatal (GCE) resguardando. El operativo llamó la atención de eventuales clientes y paseantes.

Hace unas semanas, el propietario del establecimiento anunció que le habían robado el letrero que identificaba al negocio con el nombre de Café Corta´o y unos días más tarde se dio a conocer el cambio de nombre de "Café Corta´o" a "Cafe Canta´o", pero se desconocen los motivos de tal movimiento.

El propietario del negocio incluso ofrecía una recompensa por información sobre su tradicional anuncio.

Más tarde, el propio negocio informó en sus redes sociales que el desalojo se debió a "algunos procedimientos externos al restaurante, completamente ajenos a nuestra operación, que nos tomaron por sorpresa", pero se informó que cerca del mediodía se reanudó el servicio con normalidad.  

    uan Manuel Navarro representó a SLP en la revisión del nuevo marco normativo

    Rector de la UASLP destaca oportunidades para la comunidad universitaria con estos convenios

    Acciones de EEUU en la región generan controversia y escrutinio en el Congreso

    El 18 de diciembre partirá la caravana, con vigilancia y asesoría durante todo el recorrido.