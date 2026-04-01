Desaprovecha Sheinbaum una gran oportunidad
Claudia Sheinbaum echará a perder la gran oportunidad histórica de haber presidido el país como la primera mujer, porque tenía precisamente el doble compromiso de hacer valer los principios fundamentales que ella vendió en campaña para acabar con lo que era un lastre y que ahora lamentablemente se está generando con mayor impulso en contra de la sociedad, advirtió la exsenadora Yolanda Eugenia González Hernández.
Explicó que en el caso de Morena hay un desgaste natural como el que ocurre en todos los partidos políticos, pero en este caso en particular, parece que el partido en el Gobierno Federal precipitó ese desgaste.
Dijo que el deterioro público del partido en el gobierno ocurrió demasiado rápido y por esa causa espera que la ciudadanía reflexione sobre lo que ha ocurrido con el partido y haga conciencia del México en el que estamos ubicados y que también tomen en cuenta qué es lo que quiere cada quien para su país.
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