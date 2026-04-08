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Desatiende Interapas fuga de agua en la Col. Mártires de la Revolución

Por Rolando Morales

Abril 08, 2026 03:00 a.m.
A
Desatiende Interapas fuga de agua en la Col. Mártires de la Revolución

Una fuga de agua potable en la calle Aquiles Serdán, en la colonia Mártires de la Revolución, ha permanecido sin reparación por más de dos meses, pese a que vecinos aseguran haber realizado reportes ante el organismo operador Interapas.

De acuerdo con la denuncia ciudadana el escurrimiento se localiza frente al número 650, casi en el cruce con Camino Real a Saltillo, donde se observa agua corriendo de manera constante desde una abertura en el pavimento. En el sitio también se aprecian trabajos previos y un hoyo que, según los habitantes, tendría más de un año sin atención definitiva.

Los habitantes señalan que por las características del líquido y la ausencia de malos olores, se trataría de agua potable y no de drenaje. Además, explicaron que el flujo no se detiene y se dirige hacia la parte baja de la calle, donde se forman encharcamientos que incluso salpican a peatones cuando circulan vehículos.

Vecinos consultados indicaron que la fuga tendría entre dos y casi tres meses activa. También mencionaron que el paso constante del transporte público por la zona provoca vibraciones en el pavimento, lo que, a su consideración, agrava el problema y mantiene el agua brotando.

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Añadieron que, pese a los reportes realizados, personal del organismo operador no ha regresado para efectuar la reparación correspondiente. Habitantes subrayaron que la situación contrasta con la falta de agua que enfrentan otras colonias, mientras en este punto el recurso se desperdicia de manera continua.

Ante ello, los vecinos hicieron un llamado a Interapas y a las autoridades municipales para que acudan a revisar el sitio y realicen las rehabilitaciones necesarias, con el fin de detener la fuga y evitar el desperdicio del suministro.

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