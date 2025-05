Descalifica la PA venta de terrenos del ejido Corcovada

La Procuraduría Agraria (PA) consideró fuera de norma la convocatoria a una asamblea del ejido Corcovada en la que se trataría la enajenación de 426.7 hectáreas en favor de la empresa Cemat Construction SA de CV, que pretende establecer un proyecto extractivo. La dependencia federal también descalificó la validez del convenio mismo, por varias violaciones normativas.

Lo anterior quedó establecido en el oficio DGJRA/DAPP/JA/3358/2025, fechado el 16 de mayo, en el que Rufino Mendieta Cuapio, director de Asuntos Agrarios y Procedimientos Penales de la PA responde al representante en San Luis de esa dependencia, Álvaro Pineda Maldonado, algunos cuestionamientos relacionados a una asamblea ejidal convocada el pasado 4 de mayo, a celebrarse este domingo.

El funcionario en San Luis había pedido a la PA una opinión jurídica sobre la solicitud de un ejidatario en torno a la celebración de la asamblea.

En ella, la PA indicó que la convocatoria no se ajusta a derecho, pues al ser una segunda convocatoria, no se presentó la convocatoria de la primera, así como el acta en la que se establecieran las causas de que no se hubiera celebrado.

A juicio de la PA, tampoco se fundamentó debidamente el orden del día y se consideró como una asamblea simple la discusión sobre el contrato.

Tampoco se invitaron a representantes de la PA y a un notario a la asamblea.

Por ello, la dependencia federal consideró “no factible” la segunda convocatoria.

Sobre algunos puntos del contrato que se iba a discutir, la PA señaló que no es posible enajenar predios ejidales en una asamblea sin cumplir las formalidades especiales, pues ese tipo de superficie no se pueden vender en un contrato; tampoco consideró posible cambiar el destino de tierras en una asamblea simple.

Tampoco consideró posible la inscripción de un contrato de esa naturaleza ante el Registro agrario nacional.