Descalifica proceso exaspirante a cargo en el Poder Judicial

Aspirantes excluidos de la lista de Elegibilidad del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo del Estado solicitarán una aclaración sobre por qué no fueron incluidos en el listado, siendo que cumplieron con los requisitos solicitados.

Entre quienes buscan una explicación se encuentra la abogada Xóchitl Tolentino Alonso, quien aseguró haber cumplido con todos los requisitos de la convocatoria y consideraba que su perfil tenía posibilidades de ser seleccionado.

Según explicó, personal del Poder Judicial la contactó para solicitarle una aclaración respecto a un documento.

“Me marcó una persona del Poder Judicial y me dijo que mi currículum les parecía impresionante. Me buscaron únicamente porque faltaba la carta de residencia. Me explicaron que no tendrían por qué estar llamándome, pero como cumplía con todos los requisitos, ese último documento también debía estar anexado para completar el expediente al cien por ciento”, comentó.

Sin embargo, al no ser seleccionada, Tolentino Alonso calificó el proceso como un acto de imposición política “al puro dedazo”.

Denuncia que algunos de los aspirantes elegidos no cumplen con los requisitos establecidos, pero fueron favorecidos por su cercanía con personas influyentes dentro del gobierno.

“El que no me hayan elegido me pesa más porque hay nombres en la lista que pertenecen a personas violentadoras o que fueron seleccionadas por influencias. ¿Para qué pedir requisitos si están eligiendo a gente que no los cumple?”, cuestionó.

Tolentino Alonso es abogada y activista en defensa de los derechos humanos. Su trayectoria incluye una maestría en Derechos Humanos por la Universidad de Matehuala (UM) y diversos cargos en instituciones de seguridad y justicia.