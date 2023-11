Descalifica UASLP al ISFE

Además de señalar falta de respeto y ética del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) al difundir informes preliminares de observaciones a la prensa, antes que informar a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de dicha institución, precisó que la casa de estudios cuenta con la información que pretende observar el ente de fiscalización, sin embargo, se atenderán sus requerimientos si la justicia federal decide que tiene las facultades para ello, pues de lo contrario el Instituto podría caer en una usurpación de funciones.

En entrevista, Zermeño Infante explicó que la UASLP no entregó información al ente fiscalizador sobre los ingresos propios del 2022, porque en ese entonces solo existía una persona encargada de Despacho y no una auditora, y por tanto no tenía facultades para ello; y los mismos fueron valorados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que no detectó observaciones en la fiscalización de la cuenta del mismo año, 2022.

En días pasados, el IFSE, informó que en el proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2022, resultaron observados a la UASLP 658.1 millones de pesos.

Recordó que la UASLP se amparó para no atender los requerimientos, al no haber una persona titular en la entonces ASE, sino encargada de Despacho. Además que dichos recursos federales son auditados por la ASF, la Contraloría de la UASLP y un despacho auditor externo.

“Yo se lo vuelvo aclarar a la prensa ya al público en general: que nosotros tenemos la tranquilidad de que el dinero de la Universidad se ha gastado perfectamente bien.”, agregó.

Reiteró que al momento sigue sin recibir la notificación formal, por lo tanto, desconoce cuáles son los señalamientos del ISFE. “Lo que salió en la prensa es totalmente tendencioso, porque la gente que lo lee dice ‘la Universidad debe 600 millones de pesos’. No es cierto, eso es mentira. La Universidad no les ha demostrado en qué gastó esos 600 millones de pesos”, añadió.