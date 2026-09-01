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Descarta diputada Leticia Vázquez solicitar licencia

Su hijo enfrenta un proceso penal por la muerte de una joven

Por Samuel Moreno

Septiembre 01, 2026 03:00 a.m.
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Descarta diputada Leticia Vázquez solicitar licencia
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      La diputada local Leticia Vázquez Hernández reapareció este lunes de manera presencial en el Congreso del Estado y descartó solicitar licencia al cargo ante el proceso judicial que enfrenta su hijo, al argumentar que ella no es parte del procedimiento y que corresponde a las autoridades determinar lo conducente.

      La legisladora, quien durante las últimas semanas había reducido su presencia física en las actividades del Congreso y participado de manera virtual en algunas comisiones, acudió a la sesión de la Comisión Primera de Justicia, que preside. Ante los cuestionamientos sobre su ausencia y la posibilidad de separarse temporalmente de la función pública, sostuvo que fue electa directamente por la ciudadanía.

      "Yo fui elegida, soy una servidora pública de elección popular, más de 50 mil personas en mi distrito me eligieron para representar este cargo. En este caso, pues yo no soy la imputada, no tendría por qué pedir una licencia", afirmó.

      Vázquez Hernández también rechazó haber utilizado su posición política para intervenir en el proceso judicial de su hijo y aseguró que mantiene respeto hacia las instituciones. Indicó que su hijo ya fue presentado ante la autoridad jurisdiccional y que el procedimiento continuará conforme a las determinaciones judiciales.

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      El caso se relaciona con el fallecimiento de Lizbeth Castro González, ocurrido el pasado 2 de agosto en la carretera Villa Juárez-Cerritos, luego de que la camioneta conducida por Raúl N., hijo de la legisladora, saliera del camino. Ante la situación, Vázquez Hernández señaló que se trata de un hecho que afecta a ambas familias y que espera que el procedimiento permita superar lo ocurrido.

      Cuestionada además sobre sus posibilidades de presidir la Mesa Directiva durante el siguiente periodo legislativo, consideró que el proceso judicial no tendría por qué frenar su trayectoria dentro del Congreso. Sobre la renovación del órgano legislativo, señaló que aún existe tiempo para alcanzar un acuerdo entre los 27 diputados y diputadas y afirmó que ocupar esa posición sería un honor.

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