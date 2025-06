Descarta Galindo opacidad en su administración

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, señaló que la administración municipal ha sido transparente en todo momento en cuanto a las solicitudes de información pública y puntualizó que el ayuntamiento capitalino ha cumplido con sus obligaciones de transparencia de acuerdo con la norma.

Esto luego de que primer informe trimestral del presente año, la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) señalara que el Ayuntamiento de San Luis Potosí fue el segundo sujeto obligado con mayor cantidad de solicitudes de información al contabilizar un total de 179 tan solo de enero a marzo del presente año.

La administración municipal de la capital potosina tan solo se encuentra por debajo de las 188 solicitudes de información realizadas ante la Fiscalía General del Estado en el mencionado periodo.

Al respecto el edil capitalino afirmó que estas solicitudes varían en su contenido; sin embargo, reiteró que toda la información es entregada conforme a las normativas estatales, "nos preguntan de todo, desde mi sueldo hasta si estoy casado, cuando me costó el viaje a Atlanta", señaló.

Afirmó que el ayuntamiento es responsable en el ejercicio de gasto, pues refirió que existe un proceso en como se obtienen los recursos conforme a la Ley de Egresos, así como en su consecuente ejercicio.

En este sentido señaló que no existe un solo contrato por parte de la administración municipal que se encuentre protegido por la Ley de Transparencia, "lo que nos soliciten contestamos prácticamente sin titubear, es la labor del alcalde tener un gobierno transparente, todo tiene una justificación".

Señaló que recientemente se han dado a conocer mediante los mecanismos de transparencia, los diversos convenios con medios de comunicación, "yo no los ocultó es un servicio que yo ejerzo para comunicarle a la población cuál es la actividad del gobierno municipal, no es ilegal, no es incorrecto, no es antitético, es una actividad comercial pública y legal", concluyó.