Descarta Gallardo diferencias con la alcaldía pero arremete otra vez contra Interapas

Además de sostener que no se trata de entrar en amistades, el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que no existe motivo para que haya diferencias entre el Poder Ejecutivo y el presidente municipal Enrique Francisco Galindo Ceballos.

Sin embargo, reconoció que siempre se ha mantenido muy crítico hacia el Interapas por vicios en el suministro de agua potable y gasto tonto mientras la población no tiene acceso a dicho servicio.

"No es posible que el organismo se encuentre en esa inoperancia y con una nómina tan abultada, con mucho gasto tonto y la gente sin agua, nos vamos a seguir manteniendo en esa línea, el que ellos se apliquen en darle agua a la gente y nosotros ayudar al ayuntamiento para que ellos también puedan sacar su trabajo".

Especificó que ya se trabaja en la conexión de las presa El Peaje a la San José, a través de tubería de 14 pulgadas, sin embargo, se solicitó al gobierno municipal proceder con la limpieza del embalse a fin de no contaminar el líquido trasvasado.

Luego de la reunión que sostuvo la Comisión Estatal del Agua (CEA) con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos, refirió que el objetivo es que haya trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de San Luis Potosí, porque la falta de agua es una problemática que padece la ciudadanía.

"No se trata de entrar en amistades, se trata de que la gente no le falte agua, es lo que les he dicho, quien padece de falta de agua es la gente y hoy lo que ocupamso es que se trabaje coordinadamente para que la gente tenga agua. El Interapas es un organismo que está obligado a dar el agua. La gente, todos nosotros le pagamos dinero al Interapas para que nos dé agua y ellos no nos dan, incluso hay semanas que le pagamos y no nos llega el agua, pero sí nos llega el recibo cobrándonos los mismo", concluyó.