Descarta Rangel imposición en Morena; ofrece trabajar en unidad

"No voy a dividir a Morena y reitero mi compromiso de trabajar en unidad", dijo este sábado la aspirante a la candidatura para el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel, tras las expresiones en su contra.

Mediante un comunicado, informó que decidió participar en el proceso de selección de candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, "inspirada en mi empatía con el proyecto de Nación que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador".

Dijo que con esa convicción solicitó su registro "y fui testigo de que Morena es el único partido que elige a sus candidatas y candidatos, escuchando al pueblo. También de que que es el único partido comprometido en acelerar, facilitar y mejorar las condiciones para la incorporación de las mujeres en la vida política de San Luis Potosí".

Reiteró que a cada una de las potosinas que participan en este proceso les expresa su respeto.

"Sin embargo, en los últimos días ha habido expresiones de algunas de las participantes que han cuestionado la legalidad del proceso y con ello la integridad de los dirigentes nacionales de Morena. En Morena la imposición no existe ni existirá. Morena es el único partido que le pregunta a la ciudadanía, quién quiere que les represente en el proceso electoral; Morena es del pueblo, no de ningún grupo o facción".

Recordó que quienes participan en el proceso "conocimos la metodología y conocimos las reglas y nos comprometimos a respetar las reglas y a honrar nuestra vocación democrática de aceptar los resultados".

Dijo mediante un comunicado que su historia de vida acredita su compromiso con la honestidad y con la transparencia, "en razón de ello, solicité incluso una auditoría externa".

Afirmó que a lo largo de su vida ha hecho suyos los principios que sustentan la cuarta transformación: no mentir no robar y no traicionar al pueblo.

"No voy a dividir a Morena y reitero mi compromiso de trabajar en unidad con las y los potosinos para construir un mejor futuro para San Luis Potosí. En sororidad, hago un llamado a la unidad a las potosinas que hoy participan en este proceso. La transformación y el bienestar de San Luis Potosí deben ser un compromiso de todas y todos los potosinos".