Descartan en SLP dos casos sospechosos de COVID-19

En las últimas 24 se identificaron 2 nuevos casos sospechosos de COVID–19, ambos con antecedente de viaje a Italia, a los cuales se les tomó muestra ayer y esta tarde fueron descartados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública.

Así lo informó El Director de Salud Pública Miguel Lutzow Steiner, quien dio a conocer que el sistema de vigilancia epidemiológica del estado identificó este martes 03 de marzo dos casos sospechosos por coronavirus COVID-19, quienes tuvieron el antecedente de haber viajado a Italia en días pasados y presentaron cuadros respiratorios leves a su regreso a la capital, por lo que demandaron atención médica y al referir al antecedente de viaje, se activaron los protocolos de aislamiento, vigilancia y toma de muestra.

Dijo que se trató de dos personas sin relación de viaje entre ellos (hombre de 35 y mujer de 18 años); destacó la capacidad de respuesta del Sistema y del LES al contar con el diagnóstico en menos de 24 horas y con ello disminuir el riesgo de casos secundarios o la dispersión del mismo.

"Los pacientes se encuentran en buenas condiciones generales, recuperándose en su domicilio, evolucionando satisfactoriamente, no tienen enfermedad crónica o condición que se identifique dentro de los factores de riesgo para complicarse", detalló el funcionario de Salud.

Lutzow Steiner hizo un llamado a toda la población para fortalecer las medidas de prevención para personas que viajen a países como China, Japón, Corea del Sur, Italia, Irán y Singapur y para todos en general.

Antes de viajar:

Evite los viajes no esenciales a los destinos con transmisión local comunitaria.

* Tenga su esquema de vacunación al día de acuerdo con su grupo de edad.

* Mantenga y refuerce las medidas de prevención general y de contacto para evitar enfermar.

Durante el viaje:

* Lave sus manos con frecuencia, sobre todo después de tener contacto con animales, vivos o muertos, o personas que pudieran estar enfermas o infectadas.

* Use jabón y agua corriente durante al menos 20 segundos.

* Puede usar soluciones a base de alcohol gel al 70% para fricción de manos.

* Solo coma alimentos bien cocinados y beba agua que haya sido desinfectada o embotellada comercialmente.

* Utilice la parte interna de su codo al toser o estornudar.

* Evite lugares concurridos o eventos donde asista un gran número de personas.

* Evite los animales vivos o muertos, mercados de animales y los productos que provienen de animales como la carne cruda.

* Evite el contacto con personas enfermas.

* Si se está enfermo utilice cubre-bocas en nariz y boca.

* Si enferma durante su estancia, solicite atención médica; evite auto-medicarse.

Después del viaje:

* Si ha viajado a China, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán y Singapur, y a su regreso a México presenta signos y síntomas de la enfermedad, solicite atención médica inmediata y refiera su antecedente de viaje.

De forma general:

* Lavarse las manos con frecuencia con agua y jabón o soluciones de alcohol gel al 70%.

* Al estornudar o toser, cubrirse la nariz y boca con un pañuelo desechable o ángulo interno del brazo.

* Mantener las habitaciones bien ventiladas y con entrada de luz solar directa preferentemente.

* Evitar contacto directo con personas que tienen síntomas de resfriado o gripe.

* No auto medicarse.

* Acudir al médico cuando se tienen padecimientos respiratorios: fiebre mayor a 38°C, dolor de cabeza, dolor de garganta, escurrimiento nasal, etc).

* No hay restricciones de viaje, sin embargo, se recomienda posponer su viaje a las ciudades con trasmisión activa.

Recuerda, debemos lavarnos las manos con agua y jabón varias veces al día, de no contar con agua y jabón al momento, podemos hacerlo con alcohol en gel al 70%, recuerda que este no debe sustituir el lavado con agua y jabón, sólo de forma ocasional. Si se tiene una infección respiratoria, debemos ser responsables, estornudar, toser, sonarnos la nariz, de forma adecuada y depositar los papeles en botes de basura, dentro de una bolsa de plástico; resguardarnos en casa y mantener distanciamiento social con la finalidad de no contagiar a otras personas y desde luego nuestros seres queridos.

El Sector Salud en San Luis Potosí se mantiene alerta ante la eventual presencia de casos importados por COVID – 19, por lo que se mantiene sesión permanente del Comité Estatal para la Seguridad en Salud y se solicita a todas las personas que viajen o provengan de los países con transmisión local ya referidos, si presentan alguna sintomatología durante los 14 días posteriores a su regreso, demanden atención médica de forma inmediata e informen los antecedentes de viaje.

Los Servicios de Salud estamos atentos ante la evolución de la situación mundial por este nuevo coronavirus.