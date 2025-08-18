Descartan exhumaciones ilegales en el Saucito

Tras viralizarse imágenes sobre un supuesto féretro abierto en el panteón del Saucito, la Dirección de Servicios Municipales negó el hecho y aclaró que se trató de una exhumación autorizada por los familiares y realizada con supervisión conforme a los protocolos de sanidad.

Al respecto, el titular del área, Christian Azuara, señaló que lo que se ve en las fotografías es un cascarón completamente vacío, puesto que los restos de la persona fueron enterrados conforme a la exhumación realizada.

"Me parece lamentable que se juegue con el tema de la fotografía y no se investigue más allá porque a fin de cuentas se está hablando también de una persona". Explicó que en los panteones municipales estos servicios se prestan de forma regular, pues afirmó que tan solo en la última semana se han realizado más de 30 servicios de este tipo.

Asimismo, reconoció que actualmente se está trabajando en diversas labores de limpieza ante el incremento de la hierba en los comentarios municipales, incluido el del Saucito, Milpillas y Españita, por lo que afirmó las cuadrillas se encuentran realizando las labores necesarias a fin de dejar estos espacios en óptimas condiciones para las festividades del Día de Muertos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Si bien descartó que tal hecho tuviera que ver con una acción delictiva, sí reconoció que se han registrado el robo de cruces; sin embargo, puntualizó que ante estos hechos sí se ha registrado una disminución en su incidencia.