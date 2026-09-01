Desconocen la reactivación de proyecto Monterrey VI

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ante la reactivación del proyecto Monterrey VI, consistente en el trasvase de agua del río Pánuco en la Huasteca potosina a la capital nuevoleonesa, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, dijo que no tiene información al respecto.

Este pasado fin de semana, se reveló que el gobierno de Nuevo León revivió el proyecto para abastecer a la capital regiomontana con agua extraída de la Huasteca potosina, según consta en la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ante la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En breve entrevista, el funcionario estatal declaró que la postura del Poder Ejecutivo de San Luis Potosí ha quedado clara en reiteradas ocasiones, es decir, rechazar todo planteamiento que afecte el abasto de líquido a la población potosina.

"No, ninguna. No, no, no, solo lo que comentas que hay esa intención, y la postura del gobierno ha quedado muy clara. Los hemos dicho en forma reiterada", expuso el funcionario estatal.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

No es la primera vez que el gobierno nuevoleonés intenta llevar agua de territorio potosino, pues en febrero del 2022 planteó lo que ahora formalmente ya gestionó el Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey.

Sin embargo, el 18 de septiembre del 2023, Torres Sánchez declaró que el Gobierno del Estado tenía la disponibilidad de reunirse con autoridades de Nuevo León para valorar la posibilidad de desarrollar dicho plan hídrico.