Desde Congreso, el PVEM quiere sanciones para Xavier Nava

Se buscará la conclusión de los procedimientos pendientes de resolver en el Congreso del Estado, iniciados en contra del alcalde capitalino Francisco Xavier Nava Palacios, anunció Eloy Flanklyn Sarabia, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

En la actualidad, el Poder Legislativo tiene pendiente de resolver dos temas: una sanción porque difundió su segundo informe de actividades fuera de la capital potosina; y el dictamen del juicio político, por no haber consultado a los pueblos indígenas en el Plan de Desarrollo Municipal.

El exregidor capitalino y opositor al edil abanderado del PAN, criticó que sus antecesores no resolvieron asuntos pendientes en contra del presidente municipal, resoluciones que espera la población, asumió.

Aunque tales expedientes no hacen referencia a hechos de corrupción, el legislador aseguró que Nava Palacios cometió actos de corrupción durante su gestión al frente del Ayuntamiento, lo cual debe ser valorado por las comisiones correspondientes.

Flanklyn Sarabia expuso que, una vez conformadas las comisiones jurisdiccionales a cargo de los expedientes, se les dará seguimiento para llegar a consensos donde se expongan las irregularidades atribuidas al presidente municipal saliente.

"Nuestros pasados compañeros, se chuparon los dedos (en el caso de Nava Palacios). En especial, la sociedad está esperando eso (sancionar al edil). Este señor no puede irse impune y no pueden darle carpetazo a estos juicios políticos", señaló.