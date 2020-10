Desecha Ceepac denuncia contra XN

El Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), desechó la denuncia interpuesta en su carácter de ciudadano Ernesto de Jesús Barajas Ábrego, en contra del Francisco Xavier Nava Palacios, alcalde de la capital potosina.

Según el pronunciamiento por el ahora secretario general del Ayuntamiento de Soledad, denunciaba la promoción personalizada de Nava Palacios, durante la impartición de una conferencia en la Universidad Tangamanga (Utan) de un campus en el municipio de Axtla de Terrazas.

La determinación radicada en el expediente PSO-07/2020, se estableció por actualizarse la causal de improcedencia establecida en la fracción IV del Artículo 435, de la Ley Electoral del Estado, en relación con el numeral i, fracción VI, inciso c) del Artículo 39 del Reglamento en Materia de Denuncias.

Es decir, el Pleno evaluó que Barajas Abrego presentó tres notas periodísticas sobre la impartición de la citada actividad, así como una entrevista en video, sin adjuntar otra prueba que soporte la conducta infractora.

En su análisis, adujo que no es posible afirmar o al menos presumir que dentro de la conferencia se hayan difundido mensajes con el fin de posicionarse respecto a alguna candidatura en particular, toda vez que los medios de prueba aportados, así como los recabados, no se desprende presunción de transgresión al

principio de equidad, neutralidad e imparcialidad en la contienda electoral.

"De conformidad con las consideraciones vertidas y los fundamentos legales aplicables al caso en estudio, y toda vez que los hechos narrados no constituyen una falta o violación electoral, lo procedente es desechar de plano la denuncia de cuenta", sostuvo.