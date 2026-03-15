logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CÁLIDO ENCUENTRO

Fotogalería

CÁLIDO ENCUENTRO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Desecha Congreso penar el uso de IA

Abogado había propuesto la iniciativa contra consultas profesionales

Por Ana Paula Vázquez

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Desecha Congreso penar el uso de IA

El Congreso Local rechazó una iniciativa que buscaba castigar penalmente a empresas o desarrolladores de plataformas de inteligencia artificial que generen asesorías profesionales sin la participación directa de especialistas con título y cédula. Las y los legisladores consideraron que la propuesta pretendía responsabilizar a los creadores de estas herramientas por el uso que terceros puedan darles.

La propuesta fue presentada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín y planteaba modificar el Código Penal estatal para equiparar estas prácticas al delito de usurpación de profesión.

El planteamiento contemplaba sancionar a quienes, con fines de lucro o dentro de una actividad empresarial, diseñaran o comercializaran sistemas automatizados capaces de elaborar recomendaciones, dictámenes o documentos en áreas como derecho, medicina, finanzas o administración sin la intervención directa de un profesionista legalmente acreditado.

Durante la revisión de la iniciativa, integrantes de la Comisión Primera de Justicia advirtieron que la propuesta trasladaba la responsabilidad penal a los desarrolladores de plataformas tecnológicas, al pretender que respondieran por el uso indebido que los usuarios finales pudieran dar a estas herramientas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El planteamiento surgió en medio del crecimiento de plataformas basadas en inteligencia artificial que ofrecen respuestas y orientación especializada de forma automatizada, un fenómeno que ha transformado la forma en que las personas buscan información profesional y que en distintos debates se ha identificado como un proceso de "desintermediación" entre especialistas y usuarios.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    En un día, siete nuevos casos de barrenador; suman 59
    En un día, siete nuevos casos de barrenador; suman 59

    En un día, siete nuevos casos de barrenador; suman 59

    SLP

    Huasteca Hoy

    En el ejido Santa Rosa, cerca de Ciudad Valles, se detectó la infección en un caballo

    Segam reconoce falta de casetas para monitoreo ambiental
    Segam reconoce falta de casetas para monitoreo ambiental

    Segam reconoce falta de casetas para monitoreo ambiental

    SLP

    Rubén Pacheco

    Se identifican zonas con posible mayor contaminación en la zona industrial y en el sector norte

    Mediará STPS entre sindicato y BMW tras emplazamiento a huelga
    Mediará STPS entre sindicato y BMW tras emplazamiento a huelga

    Mediará STPS entre sindicato y BMW tras emplazamiento a huelga

    SLP

    Rubén Pacheco

    El sindicato plantea huelga ante falta de acuerdo en aumento salarial con la empresa BMW.

    Buscan jalar a SLP al turismo del Mundial 2026
    Buscan jalar a SLP al turismo del Mundial 2026

    Buscan "jalar" a SLP al turismo del Mundial 2026

    SLP

    Samuel Moreno

    La Canaco promoverá la creación de paquetes que incluyan recorridos por las cuatro regiones