Deslindan a la SEGE del cambio en el ciclo escolar

Luego que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, matizara que no existe un calendario escolar definido ante el recorte del sistema escolarizado, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, dijo que, si lleva a cabo una modificación San Luis Potosí, actualizará la programación inicial.

Refirió que, hasta el momento, la información oficial corresponde a la difundida este jueves por la tarde, es decir, concluye el próximo 5 de junio e inicia el próximo 31 de agosto.

Ante la inconformidad referida por madres de familia, Gallardo Cardona deslindó a la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) como responsable de la medida, toda vez que la disposición fue establecida por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

"Dejar claro que nosotros solo nos estamos adaptando a la decisión de la SEP (...) son los 32 estados, no solo San Luis Potosí", complementó.

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En entrevista, reconoció que la planta docente deberá agilizar el plan de estudios contemplado, a fin de abarcar todo el contenido y que no existan afectaciones para los estudiantes.

"Lo que hicimos precisamente ayer, fue anunciarlo porque así se nos pidió cuando acaba e inicia el ciclo escolar, para que ya tengan todo lo necesario los padres para tomar en cuenta", concluyó.