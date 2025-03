Despide gobierno a representantes de sindicatos

En las últimas dos semanas se despidió a cuatro trabajadores que fungían como “aviadores” en diferentes dependencias de la administración estatal, es decir, cobraban sin acudir a trabajar, informó Noé Lara Enríquez, titular de la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado.

Precisó que los trabajadores de alto nivel laboraban en las Secretarías de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) y de Finanzas (Sefin), así como en el Centro Estatal de Cultura y Recreación Tangamanga I y II.

Refirió que tales burócratas gozaban de una licencia sindical misma que no les fue renovada, porque no les comunicaron una toma de nota. “No le íbamos a pagar a alguien por no ir a trabajar, y desde luego que quien acumula más de tres faltas, pues se hace acreedor al cese”.

Reconoció que los empleados cesados harán valer su inconformidad ante las autoridades y tribunales laborales, cuya autoridad jurisdiccional ratificará o revocará la decisión del Gobierno del Estado.

En entrevista, Lara Enríquez informó en lo que va de la administración actual, la Oficialía Mayor ha dado de baja a entre 30 y 40 trabajadores.

“Desde luego como es un procedimiento de cese, ellos están en su derecho de acudir ante la autoridad del trabajo, doliéndose para ellos, lo que considerarán seguramente un despido injustificado. Nosotros tenemos los elementos para decir que actuamos informe a la ley”, concluyó.