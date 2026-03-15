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Destaca SLP en combate al narcomenudeo

Por Rubén Pacheco

Marzo 15, 2026 03:00 a.m.
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Destaca SLP en combate al narcomenudeo

Si bien diariamente se realizan un promedio de 20 detenciones relacionadas con la venta de drogas, esto no significa que haya incrementado el delito de narcomenudeo, afirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"San Luis Potosí es el primer estado en combatir en narcomenudeo, que es una estrategia de la administración actual. Desde el 2021 se estableció combatir el narcomenudeo", comentó el entrevistado.

El mando policial exteriorizó que existe un combate frontal contra dicho ilícito, porque al disminuir también decrecen otros delitos como violencia familiar, homicidios dolosos, robo a comercio y atracos de vehículos automotores.

"Por eso es importante combatir con mano dura con mano firme la venta de droga, porque así disminuimos los otros delitos", sentenció.

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En entrevista, reportó que la corporación estatal diariamente realiza la aprehensión de entre 30 y 35 personas por la presunta comisión de delitos, de los cuales alrededor de 20 corresponden a narcomenudeo.

Presumió que recientemente San Luis Potosí destacó por el descenso de hasta un 86 por ciento en la comisión de asesinatos, de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

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