Destapan presiones al Mijis para apoyar a otro oficial mayor

Desde la destitución de la morenista Marcelina Oviedo Oviedo de la Oficialía Mayor del Congreso de San Luis Potosí, se ha generado controversia las últimas tres semanas, debido al retiro de la propuesta en diversas sesiones de pleno y a los rumores de la búsqueda de un perfil afín a los intereses de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

En esta cuarta semana en la que el Poder Legislativo de San Luis Potosí se mantenía sin titularidad la Oficialía Mayor, ha sido difundido a través del servicio de mensajería WhatsApp, el audio de una supuesta conversación telefónica entre Pedro Carrizales Becerra, alias "El Mijis", y a quien se ha identificado como Roxana Hernández, auxiliar de Gabino Morales Mendoza, coordinador estatal de Programas Sociales de Desarrollo en la zona Huasteca.

En el audio, Roxana presiona a "El Mijis" para que apoye la propuesta de Edson Quintanar Sánchez, coordinador de bancada de Morena, para el cargo vacante, sin embargo, el representante del Partido del Trabajo se niega a tal petición al considerarla una propuesta desconocida e incorrecta, y se manifiesta comprometido con el acuerdo al que llegaron él y sus compañeras de coalición para apoyar a otra de las propuestas de nombre Marisol Denisse Alvarado Martínez.

Entonces, Roxana le argumenta que sus compañeras han actuado en su contra y le pide que apoye a su equipo.

—Hay que operar para que sea la propuesta de Edson- señala Roxana después de que "El Mijis" le saluda.

— ¿Por qué?-, responde "El Mijis"

— Pues sí, yo creo que es la mejor, yo ya hablé con Edson y me explicó cómo están las cosas.

Ante el argumento de Roxana, "El Mijis" contesta que esa propuesta ya fue desechada por la Jucopo, pero Roxana insiste: No, no, no, no la bajaron, creo que la volvieron a subir o algo así (...) en el Pleno va a salir Saúl (Jiménez Pérez), nada más se pide el voto para Saúl, ¿cómo ves? (...) ¿Pero si vas a respaldar a Edson o no?, reitera.

— La neta no- ataja "El Mijis"- porque no metieron su perfil en los perfiles (...) las compañeras no están de acuerdo (...) es más ya se firmó (un acuerdo) y somos seis-.

— ¡¿Y por qué firmaste, hombre?!- le recrimina Roxana

— Pues es que es lo correcto- revira "El Mijis".

— Pues, es que mira, aquí hay que respaldarnos, hay que cuerpearnos. Mira, de ese lado te están chingando la madre y tú lo sabes, siempre te han chingado (...) ¡y no puede ser posible que estés con la gente que siempre te ha chingado!, o sea, no te dejes pisotear por ellos, no te dejes manipular por otra persona, tú tienes que estar con quien está en tu equipo, tu equipo siempre ha sido Edson.

Entonces "El Mijis" intenta otro argumento para rechazar atender la operación a favor de Saúl Jiménez, propuesta que se ha señalado cuenta con la aprobación de Gabino Morales Mendoza, y apunta que no conoce la trayectoria de a quien le piden apoyar.

— Pues allí, es que, mira, no es que no conozcas a la persona, es que son unos profesionales. -Pero, además, Saúl es propuesta de Paola, no de Edson- acota "El Mijis", ante lo que Roxana le apunta que es propuesta de ambos legisladores.

— (...) Es propuesta de los dos pero hay que apoyar.

— Mira, para empezar, ni siquiera pasó por los diputados de coalición, allí metieron varios perfiles y nunca apareció Saúl, nada más de repente lo metieron, entonces no lo van a aceptar, y ya se firmó una hoja y va la firma de seis diputadas, conmigo son siete.

— ¿Y quiénes son las diputadas?, cuestiona Roxana quien ante las reiteradas negativas de "El Mijis" le asegura que siempre ha tenido apoyo de "acá" haciendo referencia al grupo de Gabino Morales Mendoza, super delegado potosino, al que pertenece Edson Quintanar Sánchez.

— ¿Tú vas a jalar con ellas, con las que siempre te han puesto el pie?

— Pues no, ellas no.

— O sea, la neta, por acá siempre se te ha apoyado y han estado contigo; es más, el pinche Edson ha puesto la cabeza por ti.

— No es cierto, ahí estás equivocada, yo siempre he dado todo por ese güey.- afirma "El Mijis". Pese a la operación política en favor de Saúl Jiménez, este jueves en sesión de pleno Marisol Denisse Alvarado Martínez fue nombrada nueva Oficial Mayor del Congreso del Estado, con 14 votos a favor, 10 en contra, dos abstenciones y un voto nulo.