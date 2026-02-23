Desvió alcaldesa 1.5 mdp: ASF

En el ejercicio fiscal 2024, el municipio de Venado, gobernado por la alcaldesa José Reyes Martínez Rojas, conocida como "Reyitos", habría provocado un daño al erario federal por un millón 597 mil 246.96 pesos.

Dentro de la auditoría de cumplimiento 2024-D-24045-19-1720-2025, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), precisó que la afectación derivó de la adquisición de dos camionetas tipo Pick Up con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (Fortamun).

Describió que las facturas correspondientes no cuentan con la clave vehicular (número de serie), lo que impidió verificar que los bienes entregados se correspondieron con los pagados.

Aunado a ello, el modelo que se indica en las facturas no corresponde con el contratado, complementó el pliego de observaciones 2024-D-24045-19-1720-06-001.

En ese mismo caso, instruyó a iniciar una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria por elaborar invitaciones a los proveedores para la adjudicación del contrato MV-DSM-R33FFM-ADQ.01-2024 con fecha posterior a la formalización del mismo.

Además, por no vigilar que una persona que laboró con el proveedor adjudicado, también fue representante legal de otro proveedor participante; por presentar como documentación comprobatoria dos facturas presuntamente apócrifas por la adquisición de las camionetas, pues se presume que se alteró el lenguaje de marcado extensible (XML) y el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) presentados durante el desarrollo de la auditoría.

En virtud de que fue modificado el modelo y se incorporó el número de serie, y de la consulta por archivo de los XML en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se constató que los formatos no son válidos.