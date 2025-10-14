Detalla Azuara despidos por corrupción en Servicios Municipales

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que alrededor de 10 trabajadores operativos fueron cesados al inicio de la pasada administración municipal por diferentes irregularidades, entre ellas robo de cableado y uso indebido de materiales públicos.

Azuara explicó que las sanciones se aplicaron tras detectar casos de empleados que realizaban trabajos particulares con recursos municipales, como el uso de pintura de la dependencia para inmuebles privados, o la sustracción de materiales eléctricos pertenecientes al área de Alumbrado Público, hechos que incluso fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado.

Agregó que algunos de los trabajadores despedidos fueron detenidos en flagrancia, mientras que otros prefirieron no interponer demandas laborales al reconocer las faltas cometidas.

El funcionario destacó que durante la actual administración no se han registrado despidos por causas disciplinarias, únicamente renuncias voluntarias, principalmente en el área de Alumbrado Público, debido a los cambios de ubicación derivados de la transformación de Villa de Pozos en municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Azuara subrayó que, además de las acciones correctivas, la dependencia ha reforzado la capacitación del personal, especialmente en áreas sensibles como Cementerios, donde se atiende a personas en situación de duelo.

Señaló que las principales quejas en ese ámbito tienen que ver con la falta de sensibilidad o malos tratos, por lo que se están implementando talleres de tanatología y mejora en la atención ciudadana.