logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Fotogalería

Lluvias torrenciales en México dejan a cientos de pueblos incomunicados

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Detalla Azuara despidos por corrupción en Servicios Municipales

Los empleados municipales fueron cesados por robo de materiales y mal uso de recursos públicos

Por Rolando Morales

Octubre 14, 2025 01:10 p.m.
A
Foto: Omar Hernández/Pulso

Foto: Omar Hernández/Pulso

El titular de la Dirección de Servicios Municipales del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Christian Azuara, informó que alrededor de 10 trabajadores operativos fueron cesados al inicio de la pasada administración municipal por diferentes irregularidades, entre ellas robo de cableado y uso indebido de materiales públicos.

Azuara explicó que las sanciones se aplicaron tras detectar casos de empleados que realizaban trabajos particulares con recursos municipales, como el uso de pintura de la dependencia para inmuebles privados, o la sustracción de materiales eléctricos pertenecientes al área de Alumbrado Público, hechos que incluso fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado.

Agregó que algunos de los trabajadores despedidos fueron detenidos en flagrancia, mientras que otros prefirieron no interponer demandas laborales al reconocer las faltas cometidas.

El funcionario destacó que durante la actual administración no se han registrado despidos por causas disciplinarias, únicamente renuncias voluntarias, principalmente en el área de Alumbrado Público, debido a los cambios de ubicación derivados de la transformación de Villa de Pozos en municipio.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Azuara subrayó que, además de las acciones correctivas, la dependencia ha reforzado la capacitación del personal, especialmente en áreas sensibles como Cementerios, donde se atiende a personas en situación de duelo.

Señaló que las principales quejas en ese ámbito tienen que ver con la falta de sensibilidad o malos tratos, por lo que se están implementando talleres de tanatología y mejora en la atención ciudadana.


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Clausura de El Zapote, por violar normas ambientales y técnicas: Profepa
Clausura de El Zapote, por violar normas ambientales y técnicas: Profepa

Clausura de 'El Zapote', por violar normas ambientales y técnicas: Profepa

SLP

Pulso Online

Entre las principales irregularidades que se detectaron destacan la recepción y manejo inadecuado de residuos peligrosos

No harán públicos nombres ni montos donados por diputados: HSC
No harán públicos nombres ni montos donados por diputados: HSC

No harán públicos nombres ni montos donados por diputados: HSC

SLP

Samuel Moreno

El legislador del PVEM señaló que el acuerdo busca expresar solidaridad con la Huasteca, sin fines de protagonismo

Detalla Azuara despidos por corrupción en Servicios Municipales
Detalla Azuara despidos por corrupción en Servicios Municipales

Detalla Azuara despidos por corrupción en Servicios Municipales

SLP

Rolando Morales

Los empleados municipales fueron cesados por robo de materiales y mal uso de recursos públicos

Inician reparación de daños en la Vía Alterna
Inician reparación de daños en la Vía Alterna

Inician reparación de daños en la Vía Alterna

SLP

Martín Rodríguez

Seduvop encontró deterioro en las rejillas, hundimiento de concreto, así como saturación de lodo y piedras